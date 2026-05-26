الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: تسليم «اليورانيوم المخصّب» فوراً أو تدميره في مكانه

طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية (من المصدر)
27 مايو 2026 02:19

عواصم (الاتحاد)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن بلاده لن تقبل إلا بتسليم «الغبار النووي» الإيراني فوراً إلى الولايات المتحدة أو تدميره في مكانة، داعياً طهران إلى التعاون وتلافي استمرار الحرب.

أخبار ذات صلة
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تخلق توترات إقليمية لا تنتهي
مصر وقطر تتطلعان إلى بلورة اتفاق يضع حداً للحرب

وأضاف ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أنه «إما تسليم اليورانيوم المخصّب (الغبار النووي) فوراً إلى الولايات المتحدة ونقله إلى أراضيها وتدميره».
وأوضح أن «الخيار المفضّل له هو تدميره في الموقع ذاته أو في موقع آخر مقبول من كلا الطرفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات الإيرانية، وبحضور ممثلين عن وكالة الطاقة الذرية أو ما يعادلها بصفتها شاهداً على هذه العملية».
في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن القوات الأميركية شنّت أمس الأول، «ضربات دفاعية» استهدفت منصات صواريخ وقوارب إيرانية في محيط مضيق هرمز، وذلك وسط استمرار المفاوضات المكثفة بين الجانبين عبر الوسطاء لإنهاء الحرب.
وقال المتحدث باسم «سنتكوم» تيموثي هوكينز في تصريحات لوسائل الإعلام الأميركية: إن «الجيش الأميركي نفّذ ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية».
وأضاف هوكينز أن الأهداف شملت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز، مؤكداً أن القيادة المركزية الأميركية تواصل الدفاع عن القوات الأميركية مع توخي ضبط النفس خلال فترة إيقاف إطلاق النار.
وكانت القوات الأميركية قد تبادلت إطلاق النار مع القوات الإيرانية خلال فترة إيقاف إطلاق النار في مطلع مايو الجاري عندما استهدفت القوات الأميركية منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن شن سلسلة من الهجمات غير المبررة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيَّرة والقوارب الصغيرة ضد سفن حربية أميركية كانت تعبر مضيق هرمز.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، إن التفاوض على اتفاق مع إيران ربما يستغرق بضعة أيام.
وفي تعليقات على الهجمات التي استهدفت زوارق كانت ​تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، قال روبيو للصحفيين على متن طائرته في مدينة جايبور الهندية إن «مضيق هرمز يجب أن يُفتح بطريقة أو بأخرى».
وتواصل واشنطن ممارسة ضغوط اقتصادية مشددة على إيران من خلال العقوبات والحصار البحري، وتلوِّح باستئناف العمل العسكري.

الولايات المتحدة
إيران
الرئيس الأميركي
أميركا
طهران
دونالد ترامب
اليورانيوم المخصب
آخر الأخبار
حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف في عرفات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
حجاج بيت الله الحرام يرمون اليوم جمرة العقبة ونحر الهدي
27 مايو 2026
طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: تسليم «اليورانيوم المخصّب» فوراً أو تدميره في مكانه
27 مايو 2026
اكتظاظ عشرات السفن في مضيق هرمز نتيجة الانتهاكات الإيرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تخلق توترات إقليمية لا تنتهي
27 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قيادي في القوى المدنية السودانية «قمم» لـ «الاتحاد»: سياسات «سلطة بورتسودان» تقوم على تصدير الإرهاب
27 مايو 2026
نازحون سودانيون في إقليم دارفور غرب السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السودان.. 14 قتيلاً بقصف بـ «مسيَّرة» في سوق قرب الحدود التشادية
27 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©