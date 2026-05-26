ترامب: تسليم «اليورانيوم المخصّب» فوراً أو تدميره في مكانه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن بلاده لن تقبل إلا بتسليم «الغبار النووي» الإيراني فوراً إلى الولايات المتحدة أو تدميره في مكانة، داعياً طهران إلى التعاون وتلافي استمرار الحرب.

وأضاف ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أنه «إما تسليم اليورانيوم المخصّب (الغبار النووي) فوراً إلى الولايات المتحدة ونقله إلى أراضيها وتدميره».

وأوضح أن «الخيار المفضّل له هو تدميره في الموقع ذاته أو في موقع آخر مقبول من كلا الطرفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات الإيرانية، وبحضور ممثلين عن وكالة الطاقة الذرية أو ما يعادلها بصفتها شاهداً على هذه العملية».

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن القوات الأميركية شنّت أمس الأول، «ضربات دفاعية» استهدفت منصات صواريخ وقوارب إيرانية في محيط مضيق هرمز، وذلك وسط استمرار المفاوضات المكثفة بين الجانبين عبر الوسطاء لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم «سنتكوم» تيموثي هوكينز في تصريحات لوسائل الإعلام الأميركية: إن «الجيش الأميركي نفّذ ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية».

وأضاف هوكينز أن الأهداف شملت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز، مؤكداً أن القيادة المركزية الأميركية تواصل الدفاع عن القوات الأميركية مع توخي ضبط النفس خلال فترة إيقاف إطلاق النار.

وكانت القوات الأميركية قد تبادلت إطلاق النار مع القوات الإيرانية خلال فترة إيقاف إطلاق النار في مطلع مايو الجاري عندما استهدفت القوات الأميركية منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن شن سلسلة من الهجمات غير المبررة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيَّرة والقوارب الصغيرة ضد سفن حربية أميركية كانت تعبر مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، إن التفاوض على اتفاق مع إيران ربما يستغرق بضعة أيام.

وفي تعليقات على الهجمات التي استهدفت زوارق كانت ​تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، قال روبيو للصحفيين على متن طائرته في مدينة جايبور الهندية إن «مضيق هرمز يجب أن يُفتح بطريقة أو بأخرى».

وتواصل واشنطن ممارسة ضغوط اقتصادية مشددة على إيران من خلال العقوبات والحصار البحري، وتلوِّح باستئناف العمل العسكري.