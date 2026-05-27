الذكاء الاصطناعي

الصين تفرض قيوداً جديدة على سفر خبراء الذكاء الاصطناعي

27 مايو 2026 08:58

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الصينية تعتزم فرض قيود جديدة على سفر كبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الخبراء العاملين في شركات كبرى مثل "Alibaba Group" و"DeepSeek" سيحتاجون إلى موافقة مسبقة من الجهات المختصة قبل السفر إلى الخارج.

وتشمل القيود مؤسسي شركات ناشئة وباحثين ومديرين تنفيذيين في قطاع الذكاء الاصطناعي، أُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة خاصة أعدتها السلطات الصينية بناءً على مدى أهميتهم الاستراتيجية للبلاد، وليس فقط وفق مناصبهم الوظيفية.

وتنظر بكين إلى نخبة مهندسي وخبراء الذكاء الاصطناعي باعتبارهم أصولاً استراتيجية تدعم مكانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع بعد ظهور "ChatGPT".

في المقابل، يرى مراقبون أن هذه القيود قد تؤثر على قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، كما قد تزيد المخاوف بشأن حجم تدخل الحكومة في القطاع التكنولوجي الخاص.

يذكر أن الصين تفرض منذ سنوات قيوداً على سفر بعض الكوادر الحساسة، مثل العلماء والباحثين ومديري الشركات الحكومية، إلا أن التوجه الجديد يعد لافتاً كونه يمتد هذه المرة إلى شركات القطاع الخاص أيضاً.

المصدر: وام
الصين
الذكاء الاصطناعي
