الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
كندا تفرض عزلاً لـ21 يوماً على القادمين من مناطق "إيبولا"

27 مايو 2026 09:46

أعلنت الحكومة الكندية أن المسافرين القادمين من المناطق المتضررة بفيروس "إيبولا" سيلزمون بالعزل الذاتي لمدة 21 يوماً، وإن سلطات الهجرة ستعلق مؤقتاً البت في طلبات القادمين من الكونغو وجنوب السودان وأوغندا.

وأوضح لوك بريسبوا، المدير العام لمركز صحة الحدود والسفر في وكالة الصحة العامة الكندية، أن هذه الإجراءات تطبق بدافع الحذر الشديد، وستظل سارية حتى 29 أغسطس القادم.

ومن المقرر بدء تطبيق إجراءات الحدود الأكثر تشدداً اعتباراً من السبت المقبل، بينما سيتم توفير أماكن عزل لمن لا يملكون مكاناً مناسباً لذلك.

المصدر: وام
