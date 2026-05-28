الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الخارجية الكويتية» تطالب إيران بوقف فوري لاعتداءاتها.. وتؤكد على حقها في الدفاع عن السيادة والأمن

«الخارجية الكويتية» تطالب إيران بوقف فوري لاعتداءاتها.. وتؤكد على حقها في الدفاع عن السيادة والأمن
28 مايو 2026 16:14

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية.

وأكدت «الخارجية الكويتية»، في بيان اليوم، أن هذا التصعيد يأتي في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوّض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وطالب البيان إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحمُّلها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات لما تُمثِّله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت، وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن (رقم 2817 لعام 2026). وشدّد على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

أخبار ذات صلة
البحرين تدين بشدة الاعتداء الإيراني على الكويت
الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
المصدر: وام
إيران
وزارة الخارجية الكويتية
آخر الأخبار
أوكرانيا: قصفنا مصفاة نفط في روسيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا: قصفنا مصفاة نفط في روسيا
اليوم 17:54
شعار شركة "ميتا"
الترفيه
"ميتا" تعلن ميزات مدفوعة على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب"
اليوم 17:41
تصاعد الدخان إثر غارات إسرائيلية على لبنان
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية توقع 14 قتيلا في لبنان
اليوم 17:31
سائحة تستخدم مروحة محمولة لمكافحة موجة الحر في مدريد
الترفيه
الأمم المتحدة تحذّر من استمرار موجات الحر
اليوم 17:15
نهائي الأبطال في بودابست.. ما كان مستحيلاً قد يصبح واقعاً!
الرياضة
نهائي الأبطال في بودابست.. ما كان مستحيلاً قد يصبح واقعاً!
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©