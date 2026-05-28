غارات إسرائيلية توقع 14 قتيلا في لبنان

قتل 14 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، اليوم الخميس، في جنوب لبنان إثر غارات إسرائيلية وفقا لما أوردته وزارة الصحة في بيروت.

يتزامن ذلك مع إعلان إسرائيل أنها نفذت هجوما "دقيقا" في منطقة العاصمة بيروت، حيث استهدفت شقة في منطقة الشويفات، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني، في ثاني هجوم على المنطقة منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

يأتي التصعيد بينما يستعد البلدان لعقد محادثات جديدة في واشنطن، يبدأها وفدان عسكريان في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) غدا الجمعة، على أن يلتقي الوفدان المفاوضان يومي الثلاثاء والأربعاء في جولة المحادثات الرابعة منذ بدء الحرب في الثاني من مارس الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أنه هاجم "بشكل دقيق في منطقة بيروت"، من دون أن تتضح هوية المستهدف.

وقال مصدر عسكري لبناني، من دون ذكر اسمه، إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة في منطقة الشويفات" الواقعة جنوب بيروت.