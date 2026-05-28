غارة إسرائيلية على بيروت

بيروت (وكالات)

أعلنت إسرائيل أمس، تنفيذها هجوماً دقيقاً في منطقة بيروت، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني، في ثاني هجوم على المنطقة منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار. وبعد غارات كثيفة فجر أمس على مناطق عدة في جنوب لبنان، أوقعت 14 قتيلاً على الأقل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه هاجم بشكل دقيق منطقة بيروت.

وقال مصدر عسكري لبناني، إن الغارة استهدفت شقة بمنطقة الشويفات الواقعة جنوب بيروت. والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي تصنيف المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، الذي يبعد نحو 40 كلم من الحدود، على أنّها منطقة قتال، منذراً السكان بإخلائها. وجاء استهداف جنوب بيروت بعد سلسلة غارات على جنوب لبنان، طالت بشكل خاص مدينتي صور وصيدا الساحليتين.

في صور، أفاد الدفاع المدني عن ثماني غارات استهدفت منذ الاربعاء أحياء في قلب المدينة. وفي صيدا، استهدفت غارة شقة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وفق وزارة الصحة. واستهدفت غارة أخرى فجر أمس سيارة في منطقة صيدا، ما أسفر عن مقتل ستة اشخاص. وأعلن الجيش اللبناني من جهته الخميس مقتل عسكري نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية أثناء تنقله على طريق في منطقة النبطية. واستهدفت غارات أخرى بلدات وقرى عدة جنوباً.