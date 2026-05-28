الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العربي يدين الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الكويت

محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
28 مايو 2026 20:56

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أنها تمثل اعتداء سافراً على سيادة دولة الكويت وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.

وأكد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، تضامن البرلمان العربي التام مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

أخبار ذات صلة
مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على الكويت
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية على الكويت

وجدد التأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

المصدر: وام
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
اعتداءات إرهابية
الكويت
إيران
آخر الأخبار
حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 22:07
«الفارس الشهم 3» تواصل رسالتها الإنسانية وتحتفل بالعيد مع مرضى فلسطينيين بالعريش
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تواصل رسالتها الإنسانية وتحتفل بالعيد مع مرضى فلسطينيين بالعريش
اليوم 21:56
حاكم أم القيوين يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 21:46
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر البديع العامر
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر البديع العامر
اليوم 21:28
محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©