البرلمان العربي يدين الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الكويت

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أنها تمثل اعتداء سافراً على سيادة دولة الكويت وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.

وأكد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، تضامن البرلمان العربي التام مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وجدد التأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.