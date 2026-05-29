"الصحة العالمية" تؤكد إمكانية احتواء "إيبولا" في الكونغو

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس يصل إلى كينشاسا،بالكونغو الديموقراطية
29 مايو 2026 08:31

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ،أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث أودى بحياة أكثر من 200 شخص، يمكن وقفه، وذلك لدى وصوله للإشراف على مكافحة هذا المرض الشديد العدوى.

ومن المقرّر أن يتوجه تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ، الجمعة، إلى مقاطعة إيتوري في شمال شرق الكونغو الديموقراطية، حيث بؤرة الوباء.

ولفت تيدروس إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تؤيد فرض قيود على السفر لمكافحة التفشي لأنها لا تساعد كثيرا، حسب تعبيره، متعهدا بأن المنظمة ستقوم بكل ما بوسعها لمساعدة الكونغو الديموقراطية في مكافحة تفشي الفيروس.

وسجلت منظمة الصحة العالمية استنادا إلى أحدث إحصاءاتها حتى 24 مايو الجاري، 10 وفيات مؤكدة و223 وفاة مشتبه بها بإيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ إعلان تفشي الفيروس في منتصف مايو، من أصل أكثر من ألف حالة مؤكدة ومشتبه بها.

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
إيبولا
الكونغو الديمقراطية
