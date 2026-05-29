الأمم المتحدة: حماية الأطفال على الإنترنت باتت "أولوية ملحّة"

29 مايو 2026 13:01

شدّدت الأمم المتحدة الجمعة على أن ضمان سلامة الأطفال على الإنترنت أولوية مطلقة، منبّهة إلى أن قيود السن التي اعتمدتها دول عدة في الآونة الأخيرة غير كافية.
وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "إن الإساءات إلى سلامة الأطفال وخصوصيتهم ورفاههم على الإنترنت ليست ملازمة للشبكة ولا حتمية، بل هي نتيجة لخيارات في التصميم وممارسات تجارية تشكّل خطرا على السلامة، ولا سيما من خلال خصائص إدمانية مثل التمرير المتواصل للمحتوى (scrolling)، والتشغيل التلقائي، والإشعارات المتواصلة للتطبيقات".
وأضاف "تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت أولوية ملحّة يجب أن نحرص ليس فقط على وضعها موضع التنفيذ، بل أيضا على تطبيقها بالشكل الصحيح".
ودعا تورك الدول وكذلك الشركات إلى اتخاذ تدابير أكثر حزما، مؤكدا أنّ "الاكتفاء بحصر الوصول إلى المنصّات التي تبقى خطرة لا يمكن أن يشكّل غاية في ذاته لحماية الأطفال بشكل فاعل".
وحظرت أستراليا عام 2025 شبكات اجتماعية عدة على من هم دون السادسة عشرة، مما شجّع دولا كثيرة على انتهاج توجه مماثل. وفي فرنسا، أقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون يهدف إلى حظر الشبكات الاجتماعية على من هم دون الخامسة عشرة.

المصدر: وكالات
أرسنال يتأهب لإزاحة سان جيرمان عن عرش الأبطال وإحراز اللقب الأول
أرسنال يتأهب لإزاحة سان جيرمان عن عرش الأبطال وإحراز اللقب الأول
الشارقة تكتب حضوراً عربياً في وارسو كأول ضيف شرف عربي في تاريخ معرض وارسو الدولي للكتاب
كأس نائب رئيس الدولة للسلة.. شباب الأهلي والنصر إلى النهائي الرابع
بدائل للحوم.. 5 أطعمة غنية بالبروتين
بلجيكيا تقر إصلاحات شاملة لمواجهة التضخم
