223 وفاة بـ«إيبولا» في الكونغو الديمقراطية

جنيف (وام)

أحصت منظمة الصحة العالمية 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية، منها 223 وفاة.

وقالت المنظمة إن تفشي سلالة ​بونديبوجيو من فيروس إيبولا مستمر في الكونجو الديمقراطية، مع الإبلاغ عن حالات في أوغندا أيضاً، مضيفة، أنه لا ​توجد حالياً لقاحات أو علاجات ⁠معتمدة خصيصاً لسلالة بونديبوجيو.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت متأخر أمس، إن الوضع الأمني المتقلب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكّل العقبة الأكبر أمام احتواء تفشي مرض إيبولا في البلاد.