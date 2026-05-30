السعودية تعلن نجاح موسم حج 2026

أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مساء الجمعة، نجاح موسم حج 1447، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وقال الأمير سعود بن مشعل إن "ما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم غير المحدود والتوجيهات السديدة من القيادة السعودية، وما وفرته من إمكانات وموارد، إلى جانب المتابعة الدقيقة لجميع مراحل العمل والاستعداد والتنفيذ".

في الوقت ذاته، أشار إلى أن هذا النجاح يعكس حجم العناية التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لضمان أداء الحجاج مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.

وأضاف نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن "المشاعر المقدسة ظهرت بصورة اتسمت بالتنظيم والانسجام، في مشهد جسّد تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج".

وأكد أن حج هذا العام أثبت قدرة المملكة على إدارة الحشود بكفاءة واقتدار، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء من الأمن والطمأنينة والرعاية التي تليق بشرف المكان وقدسية الزمان.

وأشار إلى أن "نجاح الحج ليس نهاية العمل، بل بداية لمسؤوليات جديدة وعهد يتجدد كل عام للحفاظ على مكانة المملكة منارة للأمن والعطاء، وقبلة لخدمة الإسلام والمسلمين".

وبلغ عدد حجاج موسم الحج الجاري 1707301 حاج وحاجَّة، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، بينهم نحو 1546655 حاجا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة.