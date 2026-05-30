السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مدير منظمة الصحة يصل إلى بؤرة وباء" إيبولا "في الكونغو الديموقراطية

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يصل إلى بونيا، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ف
30 مايو 2026 16:13

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت إلى بونيا، عاصمة مقاطعة إيتوري، بؤرة تفشي وباء إيبولا المتسارع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكانت جمهورية الكونغو الديموقراطية أعلنت في منتصف مايو عن تفش جديد لإيبولا على أراضيها. وأعلنت منظمة الصحة العالمية طوارىء صحية عامة ذات نطاق دولي.
ورُصد الفيروس في ثلاث مقاطعات كونغولية بالإضافة إلى أوغندا المجاورة، حيث تم تأكيد إصابتين جديدتين الجمعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا إلى تسع حالات.
وفي الكونغو الديموقراطية، سُجّلت 246 وفاة من بين أكثر من ألف حالة مشتبه بها، وفق حصيلة أصدرتها الخميس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي.
وصل تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى الكونغو الديموقراطية الخميس، وتوجّه السبت إلى إيتوري حيث سيبقى حتى الأحد. ومن المقرر أن يتحدث إلى الصحافيين السبت، بحسب فريقه الإعلامي.
وقال في رسالة مفتوحة إلى سكان إيتوري نُشرت عبر اكس الخميس "سأتوجه إلى بونيا. سأكون هناك شخصيا، برفقة زملائي، للقاء قادتكم، والاستماع إلى همومكم، وبذل قصارى جهدي لمساعدتكم".
وتضم مقاطعة إيتوري الغالبية العظمى من الحالات المؤكدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وقال تيدروس الخميس "على الرغم من تعقيد الوضع، أعتقد أننا قادرون على احتواء هذا الوباء".
وأكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنّ مريضا في جمهورية الكونغو الديموقراطية قد تعافى وغادر المستشفى وعاد إلى مجتمعه.

أخبار ذات صلة
"الطوارئ والأزمات" و"الصحة ووقاية المجتمع" تتابعان مستجدات فيروس إيبولا
وفد من "الصحة العالمية" يطلع على جهود المستشفى الميداني الإماراتي في رفح ويشيد بالدعم الطبي لغزة
المصدر: وكالات
فيروس إيبولا
منظمة الصحة العالمية
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
قصف إسرائيلي على لبنان
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية على لبنان وإنذارات بإخلاء قرى
اليوم 19:09
وزير الدفاع الأميركي هيغسيث أمام منتدى حوار شانغريلا
الأخبار العالمية
أميركا توجه تحذيرا لدول الناتو بشأن الإنفاق العسكري
اليوم 18:29
الرئيس اللبناني جوزيف عون (يسار الصورة) يستقبل رئيس الوزراء نواف سلام
الأخبار العالمية
لبنان يبحث تحضيرات المفاوضات المقبلة مع إسرائيل
اليوم 18:10
"الطوارئ والأزمات" و"الصحة ووقاية المجتمع" تتابعان مستجدات فيروس إيبولا
علوم الدار
"الطوارئ والأزمات" و"الصحة ووقاية المجتمع" تتابعان مستجدات فيروس إيبولا
اليوم 18:05
ندوة في وارسو: سلطان القاسمي جعل من الشارقة موئلاً للمسرح والثقافة
علوم الدار
ندوة في وارسو: سلطان القاسمي جعل من الشارقة موئلاً للمسرح والثقافة
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©