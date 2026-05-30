أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفطية في روسيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنها قصفت منشآت نفطية في منطقتي روستوف وكراسنودار جنوب روسيا.

وقال الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن غارة استهدفت مستودعا للنفط في مدينة أرمافير في منطقة كراسنودار على بعد ⁠نحو 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

بدوره، أعلن قائد قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية استهداف مدينة تاجانروج في منطقة روستوف، بالإضافة إلى مستودع نفط في فيودوسيا بشبه جزيرة القرم.

من جانبها، قالت السلطات في المنطقتين المذكورتين إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت ​ناقلة في ميناء تاجانروج الروسي خلال الليل ومستودعا للنفط في مدينة أرمافير.

وقال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف، عبر تطبيق "تلغرام"، إنه جرى إخماد حرائق اندلعت في الناقلة دون ​ورود بلاغات عن تسرب للنفط، مضيفا أن ​الهجوم ‌أسفر عن إصابة شخصين.

وقالت سفيتلانا ⁠كامبولوفا ​رئيسة بلدية تاجانروج إنه تقرر تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بالمدينة في 27 مايو الجاري.

وفي منطقة كراسنودار المجاورة، ذكرت سلطات مدينة أرمافير ‌أن حريقا اندلع في مستودع نفط داخل المنطقة ‌الصناعية بالمدينة وأنه جرت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.



