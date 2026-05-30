الأخبار العالمية

لبنان يبحث تحضيرات المفاوضات المقبلة مع إسرائيل

الرئيس اللبناني جوزيف عون (يسار الصورة) يستقبل رئيس الوزراء نواف سلام
30 مايو 2026 18:10

ناقش الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم السبت، التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة المقررة يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين برعاية أميركية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون، رئيس الوزراء سلام، في قصر بعبدا، حيث "عرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الغارات الإسرائيلية.

وأجرى الطرفان "تقييما للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأميركية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق  النار".

 وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تناول البحث أيضا بين الجانبين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في الثاني  والثالث يونيو المقبل.

وبحث عون وسلام "استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها، وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب. فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطاول الآمنين والدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وأرزاقهم".

واتفق الطرفان "على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية".

وتم خلال الاجتماع "عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لأوضاع النازحين قسراً من منازلهم وممتلكاتهم".

 وعقد اجتماع أمس الجمعة، في وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) بين وفود عسكرية لبنانية وأمريكية وإسرائيلية.

المصدر: د ب أ
