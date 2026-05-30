غارات إسرائيلية على لبنان وإنذارات بإخلاء قرى

شنّت إسرائيل، اليوم السبت، غارات على قرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من عشر قرى.

وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في العاصمة الأميركية واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، هي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 2 مارس الماضي.

واستمرت إسرائيل، اليوم، غاراتها على جنوب لبنان، اذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة على سيارة قرب مدينة النبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى، غداة تحذير من وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة أن عددا من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرّضة "لخطر جدي" من بينها القلعة.

وأعلن الجيش اللبناني من جهته إصابة عسكريين بجروح "نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيّرة إسرائيلية على طريق عام عبا (النبطية)، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة".