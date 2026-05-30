السعودية: موسم الحج لم يشهد تهديدا صحيا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن موسم الحج 2026 لم يشهد أي تفش لأوبئة أو تهديدا صحيا يؤثر على الصحة العامة للحجاج، رغم التحديات الوبائية العالمية الراهنة مثل تفشي مرض إيبولا، وحالات مرتبطة بفيروس هانتا.

وأضافت الوزارة أن منظومة الصحة في المملكة حافظت على معايير الرصد والتأهب والجاهزية من أجل ضمان تحقيق رحلة حج آمنة.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها قدمت أكثر من (1,273,380) خدمة صحية للحجاج منذ بدء موسم الحج حتى الحادي عشر من شهر ذي الحجة، بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج، انسجاماً مع مستهدفات برنامج "تحوّل القطاع الصحي" وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن".

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن ظلت مستقرة ومطمئنة طوال الموسم.

وقال فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي أن "خلو موسم الحج من التفشيات الوبائية والمهددات الصحية، في ظل تحديات صحية عالمية متزامنة، يعكس ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله، من عناية بصحة وسلامة ضيوف الرحمن، ويجسد جاهزية منظومتها الصحية وكفاءة تكاملها مع مختلف الجهات الحكومية".