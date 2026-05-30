الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
بعد موجة الحر.. فرنسا تحذّر من عواصف يصحبها البرَد

سائقة تتقي الحر بمظلة عند برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس
30 مايو 2026 22:46

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا، اليوم السبت، من عواصف قوية يصحبها سقوط حبات البرَد قد تنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا.
وسجلت فرنسا وبريطانيا والبرتغال، خلال الأيام الماضية، أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق خلال مايو في موجة الحر.
وظلت الحرارة أعلى من 33 درجة في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها اليوم السبت، وتجاوزت في عدة مناطق أخرى من فرنسا 30 درجة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن "وصول كتلة هوائية أبرد قليلا" سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة ليل السبت.
لكنها حذّرت من عواصف في أنحاء شمال فرنسا ستكون "محلية ولكنها قوية في بعض الأحيان مع تساقط حبات البرَد وهبات رياح" تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة.
وسجلت فرنسا أعلى درجة حرارة بلغت 37,8 درجة في مقاطعة "شارنت". وأدى ارتفاع الحرارة إلى إلغاء رحلات قطارات وانقطاع الكهرباء في بعض المدن. ونُسبت بعض الوفيات في فرنسا وبريطانيا إلى موجة الحر.
وقال ماتيو سوريل، الخبير في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن "من المرجح جدا" أن تشهد البلاد موجات حر شديدة أخرى هذا الصيف.

المصدر: آ ف ب
فرنسا
عواصف
حبات البرد
