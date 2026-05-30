الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حراك أممي وإقليمي متصاعد لدفع مسار التسوية في السودان

سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (أرشيفية)
31 مايو 2026 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

تتسارع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان، ودعم مسارات التسوية السياسية، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها الأمم المتحدة وشركاؤها الإقليميون والدوليون لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.
وفي هذا الإطار، تنطلق الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات اللجنة الخماسية المعنية بالأزمة السودانية، بمشاركة الأطراف السودانية التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن السودان.
وتضم اللجنة الخماسية كلاً من: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، وجامعة الدول العربية.
وفي السياق ذاته، يواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، لقاءاته واتصالاته مع الأطراف المعنية دعماً لجهود خفض التصعيد والتدابير الرامية إلى تعزيز حماية المدنيين في البلاد. وكان هافيستو قد زار مؤخراً عدداً من العواصم العربية، حيث التقى مجموعة واسعة من المسؤولين والمحاورين المعنيين بالشأن السوداني.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات للصحفيين، إن هافيستو يواصل تحركاته الإقليمية ولقاءاته مع الأطراف المعنية بهدف دعم جهود خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين، إلى جانب الدفع نحو عملية سياسية مستقبلية يقودها السودانيون أنفسهم. وأعرب فرحان حق عن أمله في أن تسهم هذه التحركات في تحقيق تقدم يقود إلى وقف الحرب، مجدداً قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار الهجمات في إقليم دارفور.
ودعا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

أخبار ذات صلة
واشنطن: مهتمون بحل الأزمة السودانية
أوروبا و«ناتو»: الحرب الروسية تجاوزت خطاً جديداً
السودان
الأمم المتحدة
الحرب
الحرب في السودان
الاتحاد الأفريقي
إثيوبيا
أديس أبابا
مؤتمر برلين
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
وزير الدفاع الأميركي يتحدث خلال جلسة عامة لقمة حوار شانجريلا في سنغافورة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد إيران بالعودة إلى استئناف الحرب
31 مايو 2026
طفل فلسطيني داخل خيام مهترئة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: أهالي غزة يواجهون صيفاً قاسياً في خيام متهالكة
31 مايو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هيئات دولية تحذّر من نقص حاد بالوقود إذا بقي «هرمز» مغلقاً
31 مايو 2026
تصاعد الدخان من جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: نواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق
31 مايو 2026
رجال الإنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية بطائرة مسيرة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف الليلي
31 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©