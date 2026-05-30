لبنان: نواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق

بيروت (وكالات)



قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، إن بلاده تواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، معتبراً أن خيار المفاوضات المباشرة معها الطريق الأقلّ كلفة على بلاده.

وقال سلام في كلمة من السراي الحكومي في بيروت: «اجتمعت أمس، مع رئيس الجمهورية لتقييم الوضع الدقيق الذي يمرّ به لبنان، وخصوصاً في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق خلال الأيام الأخيرة، وضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلّي وثابت لإطلاق النار».

وأضاف: «هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا، مقارنة بالخيارات الأخرى»، مؤكداً في الوقت نفسه أن على إسرائيل أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمناً ولا استقراراً.

ووجّه سلام رسالة إلى سكان الجنوب، قائلاً: «إن وجعكم هو وجع كل لبنان»، مؤكداً أن الدولة «لن تدخر جهداً لتثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين عودة الأسرى، ودفع مسار إعادة الإعمار».

وشنّت إسرائيل أمس، غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان تزامناً مع إصدارها إنذارات إخلاء لـ13 قرية، غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قواته توغّلها في العمق اللبناني.

وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

وواصلت إسرائيل أمس غاراتها على جنوب لبنان، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة على سيارة قرب مدينة النبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى.

وأعلن الجيش اللبناني من جهته إصابة عسكريين بجروح نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق عام بالنبطية، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتفقا على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة قبيل جولة المحادثات المقررة في 2 و3 يونيو مع إسرائيل.

يأتي ذلك بينما وصف نائب وزير الدفاع الأميركي إلبريدج كولبي على «إكس» مناقشات الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي الجمعة بأنها «بناءة»، وأنها ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده وزارة الخارجية الأسبوع المقبل.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر «إكس» بداية إخلاء 7 قرى جنوب لبنان والبقاع. وفي وقت لاحق، أصدر إنذارات بإخلاء 6 قرى جنوبية أخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر أمس رصد مسيرة عبرت من الأراضي اللبنانية نحو شمال إسرائيل، من دون تسجيل إصابات.

وقال كذلك إنه يستعد لاحتمال إطلاقات من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الشمال، وذلك في أعقاب توسيع وتعميق نشاطات قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3355 شخصاً على الأقل منذ الثاني من مارس، في حصيلة تُظهر زيادة قدرها 31 قتيلاً مقارنة بتلك المعلنة الخميس حين نفّذت إسرائيل أول غارة لها قرب بيروت منذ أسابيع.