"الصحة العالمية" توجه نداء لسكان بؤرة تفشي إيبولا

حث تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، السكان في الإقليم الكونغو الديمقراطية الأكثر تضررا من تفشي فيروس إيبولا، إلى تطبيق إجراءات الدفن الآمن وطلب الرعاية مبكرا بعد ظهور أول الأعراض.

يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه مدير عام المنظمة، إقليم "إيتوري" للمشاركة في الجهود الميدانية لمكافحة الوباء.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع صامويل روجر كامبا وزير الصحة الكونغولي، قال تيدروس إن سلالة "بونديبوغيو" النادرة من الفيروس ليس لها لقاحات أو علاجات معتمدة، ممّا يجعل ‌الرعاية المبكرة، بما في ذلك العزل وإعادة ترطيب الجسم وتسكين الألم، أمرا بالغ الأهمية.

وأضاف "طلب ‌الرعاية مبكرا يُحدث فرقا حقيقيا".

كما حث المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، السكان على اتباع إجراءات الدفن الآمن، محذرا من أن جثث ضحايا الإيبولا شديدة العدوى.

وقال "أتفهم مدى الألم الذي يُسببه فقدان شخص عزيز، ومدى أهمية تكريمه بالشكل اللائق... بينما ​نحزن على من فقدناهم، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا حتى لا نفقد آخرين".

وشهدت المرافق الصحية عدة هجمات من قبل حشود تسعى لاستعادة جثث ذويها لدفنها وفقا للطقوس التقليدية، حيث يتعامل أفراد العائلة مع الجثة دون معدات الوقاية اللازمة.

وأعلنت المنظمة، أمس الجمعة، عن وجود 906 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو، من بينها 223 ‌حالة وفاة مشتبه بها قيد التحقيق.

وفي وقت لاحق الجمعة، قال وزير الصحة الكونغولي إن السلطات رصدت 1028 حالة مشتبه بها، مع تأكيد 225 حالة.