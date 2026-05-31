الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
انفجار نيزك بقوة هائلة يهز شمال شرق الولايات المتحدة

قالت"ناسا" إن كرة النار تفتّتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامبشير
31 مايو 2026 09:16

انفجر نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة يوم السبت ، ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة جراء انفجار بقوة تعادل 300 طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

وأثار دوي الانفجارات المفاجئة الناجمة عن تحطم النيزك ذعر السكان، فيما أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوة الانفجار كانت هائلة لدرجة أنها تسببت في اهتزاز منازل.

وأوضحت جينيفر دورين نائبة رئيس قسم الأخبار في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في تصريحات إن كرة النار تفتّتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامبشير .

وأضافت أن كرة النار هذه لم تكن مرتبطة بأي زخات نيزكية نشطة حاليا، بل كانت جسما طبيعيا ولم تكن ناجمة عن عودة حطام فضائي أو قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي، موضحة أن الطاقة المنبعثة عند تفتت النيزك تعادل حوالي 300 طن من مادة "تي إن تي"، وهو ما يفسر دوي الانفجارات العالية.

وكان النيزك يسير بسرعة أكثر من 120 ألف كيلومتر في الساعة على ارتفاع نحو 64 كيلومترا عندما تفتت.

المصدر: وكالات
نيزك
الولايات المتحدة
