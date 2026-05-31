الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
حرائق جراء قصف أوكراني على منشآت للطاقة في روسيا

31 مايو 2026 17:00

قالت السلطات الروسية والأوكرانية، اليوم الأحد، إن حرائق اندلعت إثر قصف نفذته طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا على عدة منشآت للطاقة داخل روسيا خلال الليل، شملت محطة ​ضخ لخط أنابيب نفط ومصفاة نفط ومستودع وقود.
وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها ⁠شنت هجوما على مصفاة ساراتوف للنفط على نهر فولجا ​مما تسبب في اندلاع حريق كبير.
وقالت كييف إنها شنت هجوما أيضا على محطة ضخ ‌لازاريفو في منطقة كيروف، شمال شرقي العاصمة الروسية موسكو.

وقال رومان بوسارجين ​حاكم ‌منطقة ساراتوف، على تطبيق "تلغرام"، ⁠إن ​أضرارا لحقت "بالبنية التحتية المدنية"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 216 طائرة مسيرة خلال الليل.
بدوره، قال ألكسندر سوكولوف حاكم منطقة كيروف إن طائرات ​مسيرة استهدفت منشأة في المنطقة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وفي منطقة روستوف، أفادت السلطات في بلدة "ماتفييف كورجان" باندلاع حريق ‌هائل عقب هجوم بطائرات مسيرة ​على مستودع وقود في البلدة المتاخمة للجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة دونيتسك. وأكدت أوكرانيا تنفيذ الضربة.
وأبلغ حكام مناطق روستوف وفارونيش وبيلغورود الواقعة جميعا ​على الحدود مع أوكرانيا ‌عن ⁠وقوع غارات ‌جوية، وإصابة ثلاثة أشخاص في بيلغورود.

المصدر: رويترز
