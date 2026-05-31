حرائق جراء قصف أوكراني على منشآت للطاقة في روسيا

قالت السلطات الروسية والأوكرانية، اليوم الأحد، إن حرائق اندلعت إثر قصف نفذته طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا على عدة منشآت للطاقة داخل روسيا خلال الليل، شملت محطة ​ضخ لخط أنابيب نفط ومصفاة نفط ومستودع وقود.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها ⁠شنت هجوما على مصفاة ساراتوف للنفط على نهر فولجا ​مما تسبب في اندلاع حريق كبير.

وقالت كييف إنها شنت هجوما أيضا على محطة ضخ ‌لازاريفو في منطقة كيروف، شمال شرقي العاصمة الروسية موسكو.

وقال رومان بوسارجين ​حاكم ‌منطقة ساراتوف، على تطبيق "تلغرام"، ⁠إن ​أضرارا لحقت "بالبنية التحتية المدنية"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 216 طائرة مسيرة خلال الليل.

بدوره، قال ألكسندر سوكولوف حاكم منطقة كيروف إن طائرات ​مسيرة استهدفت منشأة في المنطقة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي منطقة روستوف، أفادت السلطات في بلدة "ماتفييف كورجان" باندلاع حريق ‌هائل عقب هجوم بطائرات مسيرة ​على مستودع وقود في البلدة المتاخمة للجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة دونيتسك. وأكدت أوكرانيا تنفيذ الضربة.

وأبلغ حكام مناطق روستوف وفارونيش وبيلغورود الواقعة جميعا ​على الحدود مع أوكرانيا ‌عن ⁠وقوع غارات ‌جوية، وإصابة ثلاثة أشخاص في بيلغورود.