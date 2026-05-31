الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

آلاف المستفيدين من مبادرات «الفارس الشـهم 3» في غزة

جانب من فعالية توعوية نظمها المستشفى الإماراتي بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين (وام)
1 يونيو 2026 01:27

العريش (وام، الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية في دعم سكان قطاع غزة خلال الأسبوع الـ133، عبر تنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج الإغاثية والتنموية التي تستهدف التخفيف من معاناة الأهالي وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وشهد الأسبوع تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، استهدفت إدخال البهجة والسرور إلى الأُسر والأطفال والأيتام في مختلف مناطق القطاع.

أخبار ذات صلة
إسرائيل توسِّع مناطق سيطرتها في جنوب لبنان
نائب الرئيس للقطاع في «سبيس 42» لـ «الاتحاد»: التنقل الذاتي مستقبل المدن الذكية والصناعات المتقدمة

وفي إطار دعم الأمن الغذائي، واصلت خمسة مخابز مدعومة من العملية إنتاج نحو 4 آلاف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها قرابة 20 ألف شخص بشكل يومي. 
كما تم توزيع 13.910 طرود غذائية متنوعة و129 حقيبة إغاثية، إلى جانب 1.711 طرداً صحياً، و2.261 طرد ملابس متنوعة، و1.866 طرد كسوة عيد للأيتام، فضلاً عن توزيع 1.448 لعبة للأطفال.
وعلى صعيد الاستجابة الإنسانية، نجحت العملية في تلبية 923 مناشدة وحالة إنسانية، فيما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لـ1.191 حالة مرضية.
كما شملت التدخلات توزيع 203 خيام، و437 شادراً، و588 غطاءً، و371 جالون مياه، إضافة إلى توزيع 4 آلاف علبة حليب أطفال، و17.886 كغم من التمور، و10.080 زجاجة مياه.
وتؤكد عملية «الفارس الشهم 3» استمرار جهودها الإنسانية والإغاثية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، والتخفيف من آثار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.
في السياق، نظّم المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذي يصادف 31 مايو من كل عام، بهدف تعزيز الوعي الصحي بين المرضى والمرافقين الفلسطينيين والكوادر الطبية حول مخاطر التدخين وأهمية تبنِّي أنماط حياة صحية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».
وتضمنت الفعالية تقديم محاضرات توعوية واستشارات صحية حول الأضرار الناتجة عن التدخين وتأثيره على صحة الفرد والمجتمع، إلى جانب توزيع مواد تثقيفية تسلّط الضوء على أهمية الإقلاع عن التدخين ودوره في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة.
وأكد الفريق الطبي في المستشفى العائم أهمية تكثيف الجهود التوعوية لتعزيز الصحة العامة، خاصة في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي يواجهها المرضى، مشيراً إلى أن المبادرات الصحية والتثقيفية تأتي ضمن رسالة المستشفى الإنسانية والطبية الرامية إلى تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي والمعنوي للمرضى.
ويواصل المستشفى الإماراتي العائم، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تقديم خدماته الطبية والعلاجية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، عبر منظومة متكاملة من الرعاية الصحية تضم عيادات تخصصية وكوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
آخر الأخبار
جانب من فعالية توعوية نظمها المستشفى الإماراتي بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين (وام)
الأخبار العالمية
آلاف المستفيدين من مبادرات «الفارس الشـهم 3» في غزة
1 يونيو 2026
ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران تعهّدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
1 يونيو 2026
لاجئتان سودانيتان وأطفالهما في مخيم شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذير أممي: السودان على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة
1 يونيو 2026
رجلا إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية استُهدفت بغارة جوية روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تجدد هجماتها على منشآت نفطية روسية
1 يونيو 2026
دخان متصاعد عقب غارات إسرائيلية جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسِّع مناطق سيطرتها في جنوب لبنان
1 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©