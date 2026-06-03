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قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين

قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين
3 يونيو 2026 15:00

أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في دولة الكويت الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، بما في ذلك التي استهدفت مطار الكويت وأدت إلى أضرار جسيمة في عدد من مرافقه وإصابة أشخاص، وعدتها انتهاكاً خطيراً لسيادة البلدين، وخرقاً سافراً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتحديدا مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة وحظر الهجمات العشوائية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية اليوم، رفض دولة قطر التام استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مشددة في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

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وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما، معربة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت والبحرين من كل سوء.

المصدر: وام
قطر
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