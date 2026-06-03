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الكويت تعلن اعتراض 13 صاروخا باليستيا و17 مسيرة إثر عدوان إيراني استهدف منشآت حيوية

الكويت تعلن اعتراض 13 صاروخا باليستيا و17 مسيرة إثر عدوان إيراني استهدف منشآت حيوية
3 يونيو 2026 18:03

اعترضت القوات المسلحة الكويتية فجر اليوم الأربعاء، 13 صاروخاً باليستياً معادياً و17 طائرة مسيرة، إثر رصدها والتعامل الفوري معها داخل المجال الجوي الكويتي، في تصدٍ لعدوان إيراني آثم استهدف منشآت مدنية وحيوية، وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن إحداث أضرار مادية جسيمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، خلال الإيجاز الإعلامي رقم (46)، أن عمليات اعتراض هذه الأهداف المعادية تمت فوق عدد من المناطق السكنية مما أدى إلى سقوط بعض الشظايا.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، في تصريح صحفي، تعامل القوة مع 9 بلاغات غير اعتيادية بسقوط شظايا نتيجة عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الساعات الماضية، مبيناً أن البلاغات شملت 4 حوادث حريق، بالإضافة إلى 5 حالات استعداد وتأمين مواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المصدر: وام
الكويت
القوات المسلحة الكويتية
إيران
الاعتداء الإيراني
الصواريخ الباليستية
الطائرات المسيرة
مطار الكويت
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