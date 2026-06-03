الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأزهر يدين بشدة الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية في الكويت والبحرين

الأزهر يدين بشده الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية في الكويت والبحرين
3 يونيو 2026 20:57

أدان الأزهر الشريف بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار طالت عدداً من المنشآت المدنية والاقتصادية بالكويت، مؤكداً رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المدنيين وتمس سيادة مملكة البحرين ودولة الكويت وسلامة أراضيهما.

وشدد الأزهر الشريف، في بيان أصدره اليوم، على أن استمرار هذه الهجمات يمثل خرقاً مباشراً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن دول الخليج واستقرارها، وزيادة حدة التوتر في المنطقة.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة

وأعرب الأزهر عن أمله العميق في إحياء مشاعر الأخوة الإسلامية، والخروج من هذا النفق المظلم، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وتغليب لغة الحكمة والعقل والحوار، ووضع مصلحة المدنيين الأبرياء فوق كل اعتبار.

ودعا الأزهر الشريف المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ومملكة البحرين وسائر الدول العربية والإسلامية، وأن يجنب شعوبها ويلات الصراعات والنزاعات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

المصدر: وام
الأزهر الشريف
الكويت
البحرين
آخر الأخبار
«ألعاب القوى» يشارك في 3 بطولات عالمية
الرياضة
«ألعاب القوى» يشارك في 3 بطولات عالمية
اليوم 22:15
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة
اليوم 21:51
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم 21:24
كريستال بالاس يحرض ساج لمغادرة لانس
الرياضة
كريستال بالاس يحرض ساج لمغادرة لانس
اليوم 21:20
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة
اليوم 21:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©