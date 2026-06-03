الخميس 4 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا.. هجمات بمسيَّرات أوكرانية على سانت بطرسبرغ تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي

روسيا.. هجمات بمسيَّرات أوكرانية على سانت بطرسبرغ تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي
4 يونيو 2026 01:40

موسكو (وكالات)

قالت السلطات الروسية إن مدينة سانت بطرسبرغ الروسية تعرضت أمس لهجوم واسع بطائرات مسيَّرة أوكرانية استهدف منشآت للبنية التحتية والطاقة، بالتزامن مع انطلاق أعمال منتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي»، في تصعيد أمني لافت، طال إحدى أهم المدن الروسية، وأبرز الفعاليات الاقتصادية السنوية في البلاد.
وقالت السلطات الروسية في بيان: «إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لعشرات الطائرات المسيَّرة التي استهدفت المدينة وإقليم لينينغراد».
وأضافت أنها فرضت قيوداً مؤقتة على حركة الطيران في مطار «بولكوفو» الدولي، وأرجأت أو ألغت عدداً من الرحلات الجوية كإجراء احترازي عقب الهجمات التي استهدفت المدينة وضواحيها.
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن «القوات الأوكرانية نفذت ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت تخدم المجهود العسكري الروسي».

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تأمر بإجلاء الآلاف من خاركيف
أجندة حافلة بالمؤتمرات والمعارض في الإمارات خلال النصف الثاني
روسيا
أوكرانيا
سانت بطرسبرغ
المنتدى الاقتصادي
الطاقة
آخر الأخبار
عائلة سودانية نازحة تجلس بمأوى مؤقت في جنوب كردفان (من المصدر)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي لـ «الاتحاد»: 33 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات في مجالات الرعاية والحماية
4 يونيو 2026
روسيا.. هجمات بمسيَّرات أوكرانية على سانت بطرسبرغ تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي
الأخبار العالمية
روسيا.. هجمات بمسيَّرات أوكرانية على سانت بطرسبرغ تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي
4 يونيو 2026
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق.. الزيدي يشكِّل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة
4 يونيو 2026
تصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية على النبطية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل: لا وقف لإطلاق النار في لبنان
4 يونيو 2026
حمدان بن محمد يتوسط الخريجين بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات (من المصدر)
علوم الدار
حمدان بن محمد: الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية
4 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©