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مقتل شخصين في ضربة أميركية استهدفت قارباً لتهريب المخدرات

مقتل شخصين في ضربة أميركية استهدفت قارباً لتهريب المخدرات
4 يونيو 2026 08:50

 أعلن الجيش الأميركي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قارباً يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية "ساوثكوم"، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن رجلين من مهربي المخدرات قُتلا خلال العملية.

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وأظهرت لقطات مصورة مرفقة بالبيان القارب وهو يندفع فوق المياه قبل أن يتعرض للاستهداف، ما أدى إلى انفجاره وتحوله إلى حطام مشتعل طاف على سطح البحر.

وتأتي هذه الضربة في أعقاب عشرات العمليات المماثلة التي نفذها الجيش الأميركي ضمن عملية "الرمح الجنوبي"، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص منذ سبتمبر الماضي.

المصدر: وام
تهريب
تهريب المخدرات
الولايات المتحدة الأميركية
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