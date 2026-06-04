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لبنان: الجيش يبدأ الانتشار في الجنوب

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
4 يونيو 2026 19:13

ذكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الخميس، أن الجيش سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في جنوب البلاد. يأتي هذا التصريح بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار.
وقال سلام، في كلمة تلاها وزير الإعلام بول مرقص، إن "الخطوة المقبلة عملية وملموسة: انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقّنا بالانسحاب الكامل، بل يقربنا منه".
في وقت سابق اليوم، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تشكّل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار. 
وأوضح الرئيس عون للصحفيين أن" نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، والبيان الصادر عنها بما تضمّنه من نقاط مهمة جداً لصالح لبنان، تشكّل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمّل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب".
وجاء في بيان مشترك صدر بعد محادثات واشنطن أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء "مناطق تجريبية" في الجنوب يتولى الجيش اللبناني السيطرة "الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية".

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المصدر: وكالات
لبنان
جنوب لبنان
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الجيش اللبناني
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