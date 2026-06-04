مقتل 40 مدنياً في أعمال عنف وقصف مسيرات غرب السودان

الخرطوم (وكالات)

أعلنت مجموعة حقوقية سودانية، أمس، مقتل 40 مدنياً وإصابة العشرات ونزوح آلاف المدنيين في أعمال عنف وقصف بطائرة مسيرة شهدتها ولاية جنوب دارفور.

وأعربت المجموعة الحقوقية، في بيان صحفي، عن بالغ أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة «كبم» بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت يوم السبت الماضي ولا تزال متواصلة، وأسفرت عن مقتل 28 مدنياً ونزوح آلاف المدنيين، وتدمير المنازل، ونهب الأسواق والممتلكات، في ظل تدهور خطير للأوضاع الإنسانية والأمنية.

كما أدانت الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيّرة يوم الاثنين الماضي وأدى إلى مقتل 12 مدنياً وعشرات الجرحى، مؤكدة أن استهداف المدنيين يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني. وأوضحت أن «ما يحدث في كبم لا يمكن اختزاله في نزاع قبلي». وأشارت إلى أن «هذا النمط من العنف يسهم في تأجيج الصراعات بين المكونات القبلية وتوسيع نطاقها، في ظل توظيفها ضمن صراع النفوذ والسيطرة المرتبط بالحرب الأهلية المستمرة في السودان، بما يحول المجتمعات إلى ساحات مواجهة غير مباشرة ويعمّق حالة التفكك الأمني في دارفور».

ودعت المنظمة الحقوقية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وضمان عودة النازحين، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف استغلال النزاعات المحلية في الصراع المسلح.

وأكدت أن استمرار هذا النمط من العنف يهدد النسيج الاجتماعي في دارفور ويقوض فرص الاستقرار.