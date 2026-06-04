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الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة دعم للجيش اللبناني بـ100 مليون يورو

عناصر من الجيش اللبناني - أرشيفية
5 يونيو 2026 01:46

بروكسل (الاتحاد)

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وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، في إطار مساعيه لتعزيز قدرات الجيش.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: «إن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان يوفر فرصة لمنع تجدد الأعمال القتالية على نطاق واسع».
وتداركت: «لكن مقتل أحد جنود اليونيفيل واستمرار المناوشات يؤكدان هشاشة ما تم الاتفاق عليه». ورأت كالاس أن «أفضل طريقة للحد من التهديد الذي يمثله حزب الله هي تمتين الدولة اللبنانية، وتمكين مؤسساتها، وإعادة حصر استخدام القوة بيدها».
والمساعدة الجديدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني هي الرابعة في السنوات الأخيرة، وترفع إجمالي قيمة المساعدات إلى 182 مليون يورو.

الاتحاد الأوروبي
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الأزمة اللبنانية
كايا كالاس
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