مصر: أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة

القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر، أمس، أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ممارسة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين إلى جانب التطورات الإقليمية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

وعن التطورات في قطاع غزة، أكد الوزير عبد العاطي أهمية الانتهاء من استحقاقات المرحلة الأولى كافة من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والبدء فى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية.

واستعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية.

وأشار إلى دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية.

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بفرنسا والعمل المشترك من أجل خفض التصعيد، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.