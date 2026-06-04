الاتحاد الأوروبي يريد تسريع انضمام دول غرب البلقان

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيدرس خلال قمة مقبلة إقرار سبل جديدة لتسريع انضمام ست دول من غرب البلقان مرشحة للانضمام للتكتل.

وتسعى كل من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وصربيا ومونتنيغرو للانضمام للكتلة منذ أعوام، ولكن لم تكمل حتى الآن العملية القائمة على الاستحقاق. وسعى الاتحاد الأوروبي مؤخرا لتشجيع الإصلاح في الدول المرشحة للانضمام للكتلة.

وقال كوستا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الصربية بلغراد "إذا أردنا تعزيز الثقة بين بعضنا البعض، لن نستطيع أن نوجد هذا الشعور بالإحباط" بسبب التقدم البطئ تجاه الحصول على العضوية.

وستجمع القمة المقررة غدا الجمعة في بلدة "تيفات" في مونتنيغرو القادة الأوروبيين ومسؤولي الدول المرشحة.

وقال كوستا "سيناقش القادة الأوروبيون غدا مع قادة دول غرب البلقان كيف يمكننا تحسين منهجيتنا للمضى للأمام أسرع وبصورة أفضل".

وأضاف كوستا "التوسع ليس أمرا خياليا ولكنه أمر يمكن أن يصبح حقيقة خلال الأعوام المقبلة"، موضحا "من أجل ذلك، نحن نحتاج للعمل بصورة أقوى وأسرع".