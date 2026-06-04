الخميس 4 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يريد تسريع انضمام دول غرب البلقان

أنطونيو كوستا يلتقي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
4 يونيو 2026 20:42

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيدرس خلال قمة مقبلة إقرار سبل جديدة لتسريع انضمام ست دول من غرب البلقان مرشحة للانضمام للتكتل.

وتسعى كل من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وصربيا ومونتنيغرو للانضمام للكتلة منذ أعوام، ولكن لم تكمل حتى الآن العملية القائمة على الاستحقاق. وسعى الاتحاد الأوروبي مؤخرا لتشجيع الإصلاح في الدول المرشحة للانضمام للكتلة.

وقال كوستا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الصربية بلغراد "إذا أردنا تعزيز الثقة بين بعضنا البعض،  لن نستطيع أن نوجد هذا الشعور بالإحباط" بسبب التقدم البطئ تجاه الحصول على العضوية.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يطلق أكبر خطة في تاريخه لمواجهة حرائق الغابات
الإمارات: نهج ثابت في محاربة التطرف والإرهاب

وستجمع القمة المقررة غدا الجمعة في بلدة "تيفات" في مونتنيغرو القادة الأوروبيين ومسؤولي الدول المرشحة.

وقال كوستا "سيناقش القادة الأوروبيون غدا مع قادة دول غرب البلقان كيف يمكننا تحسين منهجيتنا للمضى للأمام أسرع وبصورة أفضل".

وأضاف كوستا "التوسع ليس أمرا خياليا ولكنه أمر يمكن أن يصبح حقيقة خلال الأعوام المقبلة"، موضحا "من أجل ذلك، نحن نحتاج للعمل بصورة أقوى وأسرع".

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
دول غرب البلقان
انضمام
آخر الأخبار
حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة ويؤكد: الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل
علوم الدار
حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة ويؤكد: الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل
اليوم 17:25
طبيب يفحص مريضا مصابا بفيروس إيبولا في الكونغو
الأخبار العالمية
سكان يهاجمون فريق دفن ضحايا إيبولا في الكونغو
اليوم 21:18
قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان تقوم بدورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل عنصر من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان
اليوم 20:53
الأردن يقود 3 منتخبات لكتابة التاريخ في كأس العالم 2026
الرياضة
الأردن يقود 3 منتخبات لكتابة التاريخ في كأس العالم 2026
اليوم 20:45
أنطونيو كوستا يلتقي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يريد تسريع انضمام دول غرب البلقان
اليوم 20:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©