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«الطاقة الذرية» تدعو إيران إلى السماح باستئناف عمليات التفتيش

صورة بالأقمار الصناعية لمنشأة فوردو في إيران بعد تعرضها لغارة جوية - أرشيفية
5 يونيو 2026 01:46

فيينا (رويترز)

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أرسلت الوكالة ​الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريراً إلى ⁠الدول الأعضاء، أمس، كررت ​فيه ​دعواتها لإيران ‌بإبلاغ ⁠الوكالة ​على وجه السرعة بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف ‌مواقعها النووية قبل عام، والسماح ‌باستئناف عمليات التفتيش بالكامل.
وقال التقرير ​الذي اطلعت عليه «رويترز»: «شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية لإيران على ​أن التنفيذ الفعال لاتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم ​انتشار ‌الأسلحة ⁠النووية ‌أمر ‌لا غنى عنه وملح، وأن ⁠تنفيذه لا يمكن ​أن تعلقه إيران تحت أي ظرف من الظروف».  
وحذّرت الوكالة من أن تعذّر الوصول للتحقّق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون مع الوكالة بشكل بنّاء.
وجاء في التقرير أنه «بينما تقر الوكالة بأن الهجمات العسكرية على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت بوضع غير مسبوق، إلا أن القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير هو أمر في غاية الأهمية».

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