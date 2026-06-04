الجمعة 5 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يوجه رسالة مفتوحة إلى بوتين

فرق إطفاء تكافح حريقا في كييف
4 يونيو 2026 23:22

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اقترح فيها عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لـ"وقف إطلاق نار شامل".
وقال زيلينسكي، في رسالته "تقترح أوكرانيا إنهاء"تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم. أنا أقترح عقد اجتماع".
وأضاف "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات".
وقال زيلينسكي إن غالبية الروس قد سئموا من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الأوكرانية، وإنهم مستعدون للسلام.
وقال مراسل صحفي في الرئاسة الروسية إن الرئيس بوتين سيبلغ لاحقا برسالة زيلينسكي.

أخبار ذات صلة
بوتين يتحدث عن تنازلات لأوكرانيا من أجل السلام
زيلينسكي يرغب في تقدم محادثات السلام قبل الشتاء
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
رسالة مفتوحة
فلاديمير
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. محمد بن حمدان بن زايد يشهد حفل تخريج طلبة مدارس الإمارات الوطنية بمجمع العين
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. محمد بن حمدان بن زايد يشهد حفل تخريج طلبة مدارس الإمارات الوطنية بمجمع العين
اليوم 22:36
الذكاء الاصطناعي قد يحوّل هاتفك إلى جهاز يراقب صحة القلب
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي قد يحوّل هاتفك إلى جهاز يراقب صحة القلب
اليوم 23:57
إيراولا يقود طموحات ليفربول في الموسم الجديد
الرياضة
إيراولا يقود طموحات ليفربول في الموسم الجديد
اليوم 23:51
منتخب الكريكيت يشارك في مباريات دولية بجزيرة جيرسي
الرياضة
منتخب الكريكيت يشارك في مباريات دولية بجزيرة جيرسي
اليوم 23:45
«دبي لكرة السلة» يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي الدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي الدوري الأدرياتيكي
اليوم 23:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©