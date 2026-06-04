زيلينسكي يوجه رسالة مفتوحة إلى بوتين

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اقترح فيها عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لـ"وقف إطلاق نار شامل".

وقال زيلينسكي، في رسالته "تقترح أوكرانيا إنهاء"تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم. أنا أقترح عقد اجتماع".

وأضاف "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات".

وقال زيلينسكي إن غالبية الروس قد سئموا من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الأوكرانية، وإنهم مستعدون للسلام.

وقال مراسل صحفي في الرئاسة الروسية إن الرئيس بوتين سيبلغ لاحقا برسالة زيلينسكي.