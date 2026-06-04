قتلى في قصف إسرائيلي على لبنان

قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في قصف متواصل تنفذه القوات الإسرائيلية، الخميس، على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة.

وأحصت الوزارة مقتل خمسة أشخاص وإصابة امرأة في غارة على بلدة "سحمر" في منطقة البقاع الغربي (جنوب شرق)، وثلاثة قتلى في غارة على منطقة المساكن في قضاء صور (جنوب)، أسفرت كذلك عن إصابة سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.

يأتي استمرار الغارات بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار.

وذكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في وقت سابق الخميس، أن الجيش سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في جنوب البلاد.

وقال سلام، في كلمة تلاها وزير الإعلام بول مرقص، إن "الخطوة المقبلة عملية وملموسة: انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقّنا بالانسحاب الكامل، بل يقربنا منه".

في السياق ذاته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تشكّل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار.