ترامب يعلّق على رسالة زيلينسكي المفتوحة إلى بوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن لقاء بين نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين سيكون أمرا "رائعا"، وذلك بعدما اقترح زيلينسكي عقد محادثات مباشرة مع بوتين.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي "يسعدني أنهما ربما يتحدثان عن عقد لقاء. أعتقد أن لنا دورا كبيرا في ذلك".

وأضاف الرئيس الأميركي "أعتقد أنه سيكون أمرا رائعا إذا التقيا".

كان يلينسكي أعلن أنه وجه رسالة مفتوحة إلى بوتين، اقترح فيها عقد اجتماع وجها لوجه بينهما، مبديا أيضا استعداده لـ"وقف إطلاق نار شامل".

وقال زيلينسكي، في رسالته "تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم. أنا أقترح عقد اجتماع"، مضيفا أن "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات".

كما اقترح الرئيس الأوكراني تبادلا شاملا لكل الأسرى لدى الجانبين، معتبرا أن ذلك يمكن أن يشكّل "مقدمة جيدة لإنهاء الحرب".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفا أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.