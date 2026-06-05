عجمان تنظم ورشة حول الالتزام بالقيم المجتمعية في منصات التواصل بالتعاون مع "ميتا"

نظم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، ورشة متخصصة بالتعاون مع شركة ميتا "Meta"، تناولت الالتزام بالمعايير المهنية والقيم المجتمعية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة محتوى واع ورفع جودة المخرجات الإعلامية الرقمية.

حضر الورشة مسؤولون عن الإعلام والاتصال المؤسسي في دوائر حكومة عجمان، إلى جانب أكثر من 90 إعلامياً ومؤثراً على منصات التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء الدولة.

وجاء تنظيم الورشة ضمن توجهات المكتب الإعلامي لحكومة عجمان الهادفة إلى تطوير بيئة إعلامية رقمية مسؤولة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا في الإبداع والابتكار الإعلامي، وتعزيز حضور المحتوى المتوازن والموثوق على المنصات التفاعلية.

واستعرض أحمد شحادة رئيس القطاع الحكومي في "Meta" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقدم الورشة، أفضل الممارسات في إنتاج المحتوى الرقمي وإدارته عبر المنصات الاجتماعية، إلى جانب آليات رفع جودة المحتوى المنشور بما يسهم في تعزيز المصداقية وتوسيع أثر الرسائل الإعلامية.

وأكدت الورشة أهمية الاستخدام الواعي للمنصات الرقمية، وضرورة فهم طبيعة النشر في الفضاء الإلكتروني وما يتطلبه من التزام بمعايير المحتوى الإعلامي والقيم المجتمعية، خصوصا في ظل التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام.