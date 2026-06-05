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"الصحة العالمية" تعلن خطة لمكافحة إيبولا

وصول مساعدات طبية لمكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية
5 يونيو 2026 16:56

كشف المدير ​العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ⁠اليوم الجمعة، عن خطة لمكافحة فيروس إيبولا، معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية ‌احتواء تفشي المرض. مدة الخطة ​ستة أشهر وهي ​بقيمة ‌580 مليون ⁠دولار أميركي.
وفي ‌أثناء إعلانه عن خطة مشتركة ​مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من يونيو إلى ‌نوفمبر، قال غيبريسوس "نحن لا نبدأ من الصفر، فهذه ​الخطة ‌تستند ⁠إلى ‌تفشي المرض ‌في الماضي وحالات ⁠الطوارئ الصحية السابقة".
وأضاف "يتطلب ​احتواء فيروس إيبولا التزاما سياسيا وتمويلا مستداما وثقة في إشراك المجتمعات المحلية".

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ارتفاع إصابات "إيبولا" المؤكدة في الكونغو إلى 381 حالة

وأظهرت بيانات حكومية، صادرة أمس الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 381 حالة.

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
فيروس إيبولا
إيبولا
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