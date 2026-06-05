انفجار طائرة مسيّرة بحرية في رومانيا

انفجرت مسيّرة بحرية، اليوم الجمعة، في ميناء كونستانتا في رومانيا على البحر الأسود، من دون تسجيل ضحايا، بعد أسبوع من ارتطام طائرة مسيّرة بمبنى سكني في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، أن "المسيّرة البحرية التي اكتُشفت اليوم، 5 يونيو، في ميناء كونستانتا المدني... انفجرت ذاتيا قرابة الساعة 10,30 صباحا بدون التسبب في أي إصابات".

وأوضح رئيس قسم حالات الطوارئ رائد عرفات خلال مؤتمر صحافي أن المسيّرة رصدت قرابة الساعة السادسة صباحا (03,00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف "طُوقت المنطقة وأمّنت السلطات المختصة الموقع"، موضحا أن مروحيتين تحلقان فوق المنطقة للتحقق من وجود مسيّرات أخرى، بينما طُلب من السكان "تجنب المنطقة الساحلية ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد وإخلاء الساحل بأكمله" في انتظار التحقق "من عدم وجود أي خطر لحدوث انفجار جديد".

من جهته، قال الرئيس نيكوسور دان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "هذا هو الحادث الأمني الثاني المهم هذا الأسبوع على الساحل الروماني"، في إشارة إلى لغم بحري اكتُشف على الشاطئ.

أوكرانيا تقرّ أن المسيّرة البحرية التي انفجرت في ميناء روماني تابعة لها

وأقرت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن المسيّرة البحرية التي انفجرت في ميناء كونستانتا الروماني تابعة لها، قائلة إنها "فقدت السيطرة" عليها بسبب تشويش إلكتروني.

وأعلنت البحرية الأوكرانية، على موقع فيسبوك، أن مسيّرة تابعة لها "تعرضت للتشويش من أنظمة الحرب الإلكترونية، وفقدت السيطرة وانتهى بها المطاف بالقرب من الساحل الروماني".