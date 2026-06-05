السبت 6 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انفجار طائرة مسيّرة بحرية في رومانيا

انفجار مسيّرة بحرية في ميناء كونستانتا في رومانيا
5 يونيو 2026 22:20

انفجرت مسيّرة بحرية، اليوم الجمعة، في ميناء كونستانتا في رومانيا على البحر الأسود، من دون تسجيل ضحايا، بعد أسبوع من ارتطام طائرة مسيّرة بمبنى سكني في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، أن "المسيّرة البحرية التي اكتُشفت اليوم، 5 يونيو، في ميناء كونستانتا المدني... انفجرت ذاتيا قرابة الساعة 10,30 صباحا بدون التسبب في أي إصابات".
وأوضح رئيس قسم حالات الطوارئ رائد عرفات خلال مؤتمر صحافي أن المسيّرة رصدت قرابة الساعة السادسة صباحا (03,00 بتوقيت غرينتش).
وأضاف "طُوقت المنطقة وأمّنت السلطات المختصة الموقع"، موضحا أن مروحيتين تحلقان فوق المنطقة للتحقق من وجود مسيّرات أخرى، بينما طُلب من السكان "تجنب المنطقة الساحلية ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد وإخلاء الساحل بأكمله" في انتظار التحقق "من عدم وجود أي خطر لحدوث انفجار جديد".
من جهته، قال الرئيس نيكوسور دان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "هذا هو الحادث الأمني الثاني المهم هذا الأسبوع على الساحل الروماني"، في إشارة إلى لغم بحري اكتُشف على الشاطئ.
 أوكرانيا تقرّ أن المسيّرة البحرية التي انفجرت في ميناء روماني تابعة لها 
 وأقرت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن المسيّرة البحرية التي انفجرت في ميناء كونستانتا الروماني تابعة لها، قائلة إنها "فقدت السيطرة" عليها بسبب تشويش إلكتروني.
وأعلنت البحرية الأوكرانية، على موقع فيسبوك، أن مسيّرة تابعة لها "تعرضت للتشويش من أنظمة الحرب الإلكترونية، وفقدت السيطرة وانتهى بها المطاف بالقرب من الساحل الروماني".

أخبار ذات صلة
عشرات القتلى والجرحى بانفجار في ميانمار
رومانيا تعلن تحديد منشأ مسيّرة ارتطمت بمبنى سكني
المصدر: آ ف ب
رومانيا
مسيرة بحرية
انفجار
آخر الأخبار
«دبي لأصحاب الهمم» يتوج بطلاً لدوري السلة 3×3
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يتوج بطلاً لدوري السلة 3×3
اليوم 23:59
أحد طواقم مكافحة إيبولا في الكونغو
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد لحصيلة إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو
اليوم 23:58
فريق الإمارات للدراجات للسيدات يتصدر سباق جيرو ايطاليا
الرياضة
فريق الإمارات للدراجات للسيدات يتصدر سباق جيرو ايطاليا
اليوم 23:56
بوتين والمستشار الألماني السابق شرودر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بوتين يلتقي المستشار الألماني السابق شرودر
اليوم 23:38
أطباء خلال عملية جراحية (لأرشيفية)
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد المستشفيات في جدولة العمليات الجراحية
اليوم 23:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©