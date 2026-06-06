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مقتل 8 جنود بهجومَين شمال شرق نيجيريا

عناصر من الجيش النيجيري (أرشيفية)
7 يونيو 2026 01:12

أبوجا (وام)

قتل مسلحون ثمانية جنود في هجومين منفصلين على قاعدتين عسكريتين في شمال شرق نيجيريا.
وذكر هارونا ساني المتحدث باسم الجيش، في بيان، إن مسلحين هاجموا في وقت مبكر من صباح الجمعة قاعدة تقع في مانداراجيراو بمنطقة بيو، في ولاية بورنو، ما أسفر عن مقتل 5 جنود، مشيراً إلى إن القوات النيجيرية تمكنت من صد الهجوم وإيقاع خسائر في صفوف المهاجمين الذين نفذوا الاعتداء في ظل ظروف جوية قاسية.
 وفي سياق مرتبط، ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين اقتحموا، الأربعاء الماضي، قاعدة عسكرية في بلدة غاجيغانا، على بعد 50 كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، وقتلوا 3 جنود عقب اشتباك مسلح عنيف.

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