الأحد 7 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحرير مئات المخطوفين في نيجيريا

جنود من الجيش النيجيري
7 يونيو 2026 16:57

 أفادت مصادر محلية وعسكرية بإطلاق سراح مئات الأشخاص، الذي كانوا مخطوفين لدى جماعة إرهابية منذ أشهر من إحدى قرى ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.
وقال المسؤول المحلي سامايلا كايغاما، الذي يدير منظمة شبابية، إنه نجح في تأمين إطلاق سراح 416 امرأة وطفلا خُطفوا من قرية "نغوشي".
وأكد محمد علي ندومي، عضو مجلس الشيوخ في الولاية عملية الإفراج.
وقال الجيش، في بيان صدر لاحقا، إنه حرّر 360 مخطوفا في عملية عسكرية نُفّذت "بفضل جهود استخباراتية".
وأضاف أن المخطوفين كانوا يعيشون في ظروف قاسية.
وتقع قرية "نغوشي" على بعد أقل من عشرة كيلومترات من الحدود مع الكاميرون، وقد تعرضت مرات عدة لهجمات المتشددين.
وقال سامايلا كايغاما إن ملابسات إطلاق سراح المخطوفين ما زالت غير واضحة، وإن المنظمة الشبابية (بوسيا)، التي يديرها، أجرت قنوات اتصال بين الخاطفين وعائلات المخطوفين. ولم تدل المنظمة بأي تفاصيل.

أخبار ذات صلة
مقتل 8 جنود بهجومَين شمال شرق نيجيريا
نيجيريا تعلن إجراءات صحية مع تفشي الكوليرا
المصدر: آ ف ب
نيجيريا
اختطاف
خطف
جماعات إرهابية
آخر الأخبار
«الشطرنج» يعلن تنظيم النسخة الأولى من «الإمارات لأصحاب الهمم»
الرياضة
«الشطرنج» يعلن تنظيم النسخة الأولى من «الإمارات لأصحاب الهمم»
اليوم 17:00
جنود من الجيش النيجيري
الأخبار العالمية
تحرير مئات المخطوفين في نيجيريا
اليوم 16:57
بالصور.. انطلاق أكبر نُسخة من «صيف أبوظبي الرياضي» بـ29 رياضة و365 فعالية
الترفيه
بالصور.. انطلاق أكبر نُسخة من «صيف أبوظبي الرياضي» بـ29 رياضة و365 فعالية
اليوم 16:31
«كشافة الفجيرة» تنظِّم مبادرة لدعم المرضى وكبار السن والأطفال
الترفيه
«كشافة الفجيرة» تنظِّم مبادرة لدعم المرضى وكبار السن والأطفال
اليوم 16:26
بـ 5 بدائل.. قلِّل استهلاكك اليومي من «الكافيين»
الترفيه
بـ 5 بدائل.. قلِّل استهلاكك اليومي من «الكافيين»
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©