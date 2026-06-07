تحرير مئات المخطوفين في نيجيريا

أفادت مصادر محلية وعسكرية بإطلاق سراح مئات الأشخاص، الذي كانوا مخطوفين لدى جماعة إرهابية منذ أشهر من إحدى قرى ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وقال المسؤول المحلي سامايلا كايغاما، الذي يدير منظمة شبابية، إنه نجح في تأمين إطلاق سراح 416 امرأة وطفلا خُطفوا من قرية "نغوشي".

وأكد محمد علي ندومي، عضو مجلس الشيوخ في الولاية عملية الإفراج.

وقال الجيش، في بيان صدر لاحقا، إنه حرّر 360 مخطوفا في عملية عسكرية نُفّذت "بفضل جهود استخباراتية".

وأضاف أن المخطوفين كانوا يعيشون في ظروف قاسية.

وتقع قرية "نغوشي" على بعد أقل من عشرة كيلومترات من الحدود مع الكاميرون، وقد تعرضت مرات عدة لهجمات المتشددين.

وقال سامايلا كايغاما إن ملابسات إطلاق سراح المخطوفين ما زالت غير واضحة، وإن المنظمة الشبابية (بوسيا)، التي يديرها، أجرت قنوات اتصال بين الخاطفين وعائلات المخطوفين. ولم تدل المنظمة بأي تفاصيل.