ترامب يدلي بتصريحات بشأن المفاوضات مع إيران

ذكر ​الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن ⁠يرفع تجميد الأصول ​الإيرانية ​أو ‌أي ⁠عقوبات ​قبل التوصل إلى اتفاق سلام.

وأوضح ترامب، في ‌مقابلة حديثة مع ‌شبكة (إن.بي.سي نيوز) التلفزيونية، أنه سينظر في ​هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق.

وأردف "يأتي ذلك ‌لاحقا. نعم. إذا ​أحسنوا التصرف، إذا قاموا بعمل ​جيد، ‌سنبدأ ⁠المفاوضات. نعم".

وأكد ‌ترامب ‌كذلك أنه لا ⁠يطالب بأن ​يكون لبنان طرفا في اتفاق قصير الأجل مع طهران.

وقال، في المقابلة المسجلة يوم الجمعة "أعتقد ‌أنهم يرغبون في رؤية ذلك، لكنني لا أطالب به".

وأوضح ترامب للشبكة "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ‌وإلا فسأدمرهم تدميرا".