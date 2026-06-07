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فرنسا: احتمال فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
7 يونيو 2026 17:58

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن عقوبات أوروبية جديدة قد تُفرض "في الأيام المقبلة" ضد مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ، في مايو الماضي، إجراءات تتمثل بتجميد أصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات بسبب "انتهاكات خطيرة ومنهجية" في الضفة الغربية.
وقال بارو، في برنامج "لو غران جوري" على شبكة "ار تي ال": "بوسعنا أن نذهب أبعد، وفي الأيام المقبلة قد تُتَّخذ عقوبات جديدة"، معربا عن "قلقه البالغ من زيادة الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين".
وأضاف "لم نرَ أمرا كهذا منذ سنوات وربما عقود".
وأوضح أن العقوبات، التي فُرضت في أمايو "للمرة الثالثة" على المستوى الأوروبي "هي أيضا وسيلة لدعوة الحكومة الإسرائيلية لتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الأعمال العنيفة".

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المصدر: وكالات
جان نويل بارو
عقوبات
المستوطنون
المستوطنون الإسرائيليون
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