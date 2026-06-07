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وكالة الطاقة الذرية: مشروع قرار أميركي يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية

مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا
7 يونيو 2026 18:56

أعدت الولايات المتحدة مشروع ​قرار يجبر إيران على إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب الذي كان مخزنا فيها.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت، اليوم الأحد، على النص الذي وُزع قبيل الاجتماع الفصلي هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة. 
وورد في النص أنه يتعين على إيران أن "تزود الوكالة بمعلومات دقيقة عن حسابات ‌المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة ​للحماية... وأن تتيح للوكالة جميع الصلاحيات التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات".
وأكد مشروع القرار أن الأمرين يجب أن يتما "دون تأخير" وأنهما "ضروريان وعاجلان". 

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المصدر: رويترز
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
المواقع النووية
إيران
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