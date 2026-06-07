قتلى في غرق قارب مهاجرين قبالة مالطا

أعلن خفر السواحل الإيطاليون، اليوم الأحد، انتشال عشر جثث بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل مالطا بينما كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية.

وقالوا في بيان "كان القارب، الذي انطلق من السواحل الليبية، يبحر وعلى متنه نحو ستين شخصا".

وأضافوا "بحسب آخر المعلومات، انتشلت سفينة صيد في المنطقة نحو ثمانية وأربعين شخصا على قيد الحياة".

وأعلن خفر السواحل الإيطاليون أن مالطا طلبت المساعدة في عملية البحث والإنقاذ "بعد غرق قارب كان على متنه مهاجرون ووجود أشخاص في الماء".

وقالوا إن القارب غرق على بعد حوالى 45 ميلا بحريا جنوب شرق مالطا، وانضمت وحدة خفر السواحل الإيطاليين إلى عمليات البحث بعد ظهر الأحد.

وأضاف خفر السواحل أن زورق الدورية "انتشل حتى الآن 10 جثث"، وأن عمليات البحث في المنطقة لا تزال جارية.

ويحاول مهاجرون غير نظاميين من دول أفريقية الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط مستخدمين قوارب متهالكة ومكتظة، ما يودي بحياة الآلاف منهم كل عام، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.