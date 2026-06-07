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16 قتيلاً بقصف للجيش السوداني بـ «مسيَّرات» على شمال كردفان

مخيم مؤقت للنازحين من ولايات كردفان إلى النيل الأبيض (من المصدر)
8 يونيو 2026 01:20

الخرطوم (الاتحاد، وكالات)

أسفرت غارة بطائرة مسيَّرة على سوق في ولاية شمال كردفان في وسط السودان عن مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات بجروح، وفق ما أفادت مصادر محلية وطبية. 
وذكرت المصادر أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني قصفت، أمس الأول، سوق منطقة «أبو زعيمة» بمحلية «حمرة الشيخ»، مما أسفر عن مقتل 11 مدنياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
ويأتي الهجوم بعد أقل من يوم على هجمات مماثلة استهدفت قرى ومركبات مدنية في المنطقة ذاتها، في إطار تصعيد متواصل للهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية.
ويوم الجمعة الماضي، استهدفت طائرات مسيَّرة قريتي «الخشخاشة والبقريات» بمحلية «حمرة الشيخ»، مما أسفر عن مقتل شخصين على الفور وإصابة 5 آخرين بجروح حرجة، توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بإصاباته.
وفي المنطقة ذاتها، استهدفت هجمة أخرى مركبة نقل تقل مدنيين، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث، توفي لاحقاً متأثراً بإصاباته.
وقالت المصادر المحلية والطبية، إن هجمات مماثلة استهدفت قرى ومركبات مدنية في المنطقة خلال الساعات السابقة.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لهجمات الجيش السوداني على المدنيين في المحلية إلى 16 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوع دامٍ في كردفان شهد مقتل قرابة 70 شخصاً في غارات عدة في المنطقة.

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