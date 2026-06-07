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خطة عراقية شاملة لإعادة نشر القوات المسلحة قبل نهاية العام

آليات للجيش العراقي تابعة لفرقة المشاة الآلية الخامسة والعشرين (من المصدر)
8 يونيو 2026 01:21

هدى جاسم (بغداد)

كشف الناطق باسم القائد العامِّ للقوّات المسلّحة العراقية، صباح النعمان، عن ملامح خطةٍ هيكليَّةٍ شاملةٍ تهدف إلى بسط سلطة الدولة الدستوريَّة.
وقال النعمان في تصريح لوسيلة إعلام محلية، أمس، إنَّ «القيادة العليا تعتمد نهج الحوار والتنسيق البنّاء مع جميع التشكيلات بعيداً عن لغة التهديد أو فرض المُهَل الزمنيَّة الضيّقة». وأوضح النعمان أنَّ «المؤشرات الحاليَّة أظهرتْ استجابةً واسعةً من تشكيلات أساسية بادرتْ طوعاً للامتثال للإجراءات الحكوميَّة»، لافتاً إلى أنَّ «اللجنة المركزيَّة المتخصِّصة تُواصل فتح قنوات الحوار لتغليب منطق الدولة والمؤسَّسات الدستوريَّة».
وفي ما يتعلق بالملفات التنظيميَّة، شدَّد النعمان على «وجود تمييز قانوني واضح بين الجوانب الإدارية والعملياتية الخاصة بالمقاتلين». وأكد النعمان أن «الجانب العملياتي يخضع بصورة كاملة ومباشرة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة عبر القنوات النظاميَّة في وزارتي الدفاع والداخليَّة، لضمان وحدة القرار العسكري، وفك أي ارتباطات سياسية، وتحويل جميع القطعات إلى تشكيلات نظاميَّة تعمل بانضباط مؤسَّساتي».

مراكز المدن
وكشف  النعمان عن ملامح خطةٍ شاملةٍ لإعادة انتشار القوّات المسلّحة، تهدف إلى سحب جميع القطع العسكريَّة من مراكز المدن والمناطق الحضريَّة قبل نهاية العام الحاليِّ، مع إسناد الملفِّ الأمنيِّ الداخليِّ بشكلٍ كاملٍ إلى وزارة الداخليَّة وأجهزتها المتخصِّصة، ما يُتيح لقطعات الجيش التفرُّغ التامَّ لمهامِّ حماية الحدود، وتعزيز القدرات الدفاعيَّة، ورفع الجاهزيَّة العسكريَّة.

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