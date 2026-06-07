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ترامب: لن أرفع العقوبات عن إيران قبل إبرام اتفاق

حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية في بحر العرب (من المصدر)
8 يونيو 2026 01:20

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة لن تقوم بإلغاء تجميد الأصول الإيرانية، أو تخفيف أي عقوبات مسبقاً، ضمن أي اتفاق محتمل مع طهران، مؤكداً أن أي خطوات من هذا النوع ستكون لاحقة، ومرتبطة بسلوك إيران.
وأضاف ترامب، في مقابلة تلفزيونية، أن واشنطن لن ترفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقاً ضمن أي اتفاق. وقال ترامب: «إذا أحسنت إيران التصرف، وإذا قامت بعمل جيد، سنبدأ حينها الحديث»، موضحاً أن التقدم في المفاوضات مرتبط بتغيّر سلوك طهران، والتزامها بالشروط الأميركية.
وأوضح الرئيس الأميركي أن «الولايات المتحدة قد تتعاون مع إيران حال التوصل إلى اتفاق، من أجل استعادة وتدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء داخل المواقع النووية أو عبر نقله خارجها»، مضيفاً أن الخيار العسكري يظل مطروحاً، حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن «واشنطن ستتعامل مع الأمر بقوة كبيرة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق».
وأشار ترامب إلى أن الجانبين يقتربان من اتفاق محتمل، لكنه شدد على ضرورة تضمين بنود تمنع إيران من تطوير أو شراء أو امتلاك سلاح نووي بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الاستحواذ أو النقل.
كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب باستخدام قدرات تكنولوجية متقدمة، مؤكداً أن واشنطن تمتلك وسائل رصد فضائية تتيح متابعة الأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

إسرائيل تعلن تعرضها لهجمات بالصواريخ قادمة من إيران

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وفي لقاء تلفزيوني آخر، قال ترامب: إن واشنطن وطهران قريبتان جداً من توقيع اتفاق، لكنه أوضح أنه يضغط على إيران للتخلي بشكل أكبر عن طموحاتها النووية. وأضاف: «تتبقى نقطتان أو ثلاث نقاط، لا تبدو حتى كبيرة». وتابع: «لقد وافقوا على أنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً، كان لدينا بند ينص على أنهم لن يطوروا أسلحة نووية، وكان الجميع سعيداً بذلك، باستثنائي أنا».
وأوضح ترامب أنه ضغط لإضافة بند يمنع إيران من الالتفاف على الاتفاق. وتابع: «قلت: حسناً، ماذا يحدث إذا لم يطوروا السلاح النووي، لكنهم خرجوا واشتروا أو حصلوا عليه؟ أريد أن أضيف كلمة: إذا اشتروا أو اقتنوا أو حصلوا عليه».
أمنياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، ​أمس، أن صواريخ أطلقت ⁠من ​إيران ⁠باتجاه ⁠إسرائيل، مشيراً إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي عمل على اعتراض التهديدات. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه «تم تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المناطق عقب رصد صواريخ تم إطلاقها من إيران».
وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن قواتها أسقطت مسيرتين إيرانيتين شكلتا تهديداً للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

دونالد ترامب
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