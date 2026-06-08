رئيس وزراء أرمينيا يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فوزه اليوم الاثنين في الانتخابات البرلمانية ​بعد أن أظهرت النتائج الواردة من أكثر بقليل من 20 بالمئة من مراكز التصويت حصول حزبه ⁠الحاكم على حوالي 54 بالمئة من الأصوات. وفي ​مؤتمر صحفي عقده في الساعات ​الأولى ‌من صباح اليوم الاثنين، ⁠قال باشينيان ​إن حزبه "العقد المدني" فاز، واصفاً ذلك بأنه "نصر تاريخي".

وكانت لجنة الانتخابات الأرمينية قد أعلنت النتائج الأولية لحوالي 21 بالمئة من ‌مراكز الاقتراع بحلول الوقت الذي عقد فيه ‌باشينيان مؤتمره الصحفي.

كانت نسبة ​المشاركة في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه ثلاثة ملايين نسمة قوية، إذ بلغت حوالي 59 بالمئة من الناخبين المؤهلين. ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات ​المركزية النتائج الأولية الرسمية للانتخابات اليوم ​الاثنين.